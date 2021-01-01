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Ожидается рост потребности в рабочих на стройках в Карелии

Новости. Общество
13:02, 02 Января 2021
фото: pixabay
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Управление труда и занятости Карелии прогнозирует увеличение потребности в дополнительной подготовке кадров для строительной отрасти в 2021 году на 121 человека.

Такие расчеты приведены в прогнозе потребности в кадрах на 2021-2025 годы, подготовленном Управлением.

"О потребности в кадрах заявили 22 организации или 34,4 % от общего числа организаций отрасли, участвовавших в опросе. Дополнительная потребность в подготовке кадров на 2021 год составляет 355 человек (в 2020 году – 234 чел.)", - сказано в документе.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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