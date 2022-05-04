«Ожоги лап, нет кусочка уха, носика и щеки»

В Петрозаводске ищут живодера, покалечившего сбежавшую от хозяев кошку.

Жительница Петрозаводска, потерявшая кошку, рассказала о том, что животное в районе Перевалки покалечил живодер. В группе Подслушано в ПТЗ она предостерегает об опасности, которая грозит животным.

«Совсем недавно мы искали кошку в районе автовокзала. Кошка нашлась, слава Богу живая, но я не могу молчать о том, что с ней произошло. Ей жгли уши, есть и резаные раны, ожоги на подушечках лап.

Я сначала не поверила своим глазам, и приехав в клинику сообщила, что кошка пострадала от собак, но доктора сказали, что собаки там не причём.

В результате у кошки отрезана половина ушка и кусочек щеки под этим же ушком. За ушко боремся, есть вероятность его полной потери. Нет кусочка носика.



Я понимаю, что вряд ли есть хоть какой-то шанс найти живодёра в районе ул. Фурманова, и хочу обратиться ко всем неравнодушным людям: помогите донести эту информацию до каждого.

Пусть люди знают, что где-то рядом есть опасность. Это может быть чей-то сосед. И конечно же, берегите своих питомцев».