890x80
Реклама
Новый вид сарафанного радио. Что это?
04.05.2022 11:05
Еще одна смерть от коронавируса зарегистрирована в Карелии, несмотря на спад заболеваемости
Сегодня 09:29
Еще один лесной пожар вспыхнул на юге Карелии из-за поджога травы
Сегодня 08:45
Судимым за преступления средней тяжести могут запретить работать таксистами
07.05.2022 20:30
Врач призвала носить солнцезащитные очки летом даже в пасмурную погоду
Сегодня 00:10

«Ожоги лап, нет кусочка уха, носика и щеки»

Новости. Общество
15:12, 08 Мая 2022
фото: https://vk.com/podslushanovptz

Новости партнеров

В Петрозаводске ищут живодера, покалечившего сбежавшую от хозяев кошку.

Жительница Петрозаводска, потерявшая кошку, рассказала о том, что животное в районе Перевалки покалечил живодер. В группе Подслушано в ПТЗ она предостерегает об опасности, которая грозит животным.

«Совсем недавно мы искали кошку в районе автовокзала. Кошка нашлась, слава Богу живая, но я не могу молчать о том, что с ней произошло. Ей жгли уши, есть и резаные раны, ожоги на подушечках лап.

Я сначала не поверила своим глазам, и приехав в клинику сообщила, что кошка пострадала от собак, но доктора сказали, что собаки там не причём.

В результате у кошки отрезана половина ушка и кусочек щеки под этим же ушком. За ушко боремся, есть вероятность его полной потери. Нет кусочка носика.

Я понимаю, что вряд ли есть хоть какой-то шанс найти живодёра в районе ул. Фурманова, и хочу обратиться ко всем неравнодушным людям: помогите донести эту информацию до каждого.

Пусть люди знают, что где-то рядом есть опасность. Это может быть чей-то сосед. И конечно же, берегите своих питомцев».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.05.2022, 16:27
«Приезжает водитель к поставщику в Финляндии. Ему отвечают, нет, мы грузить не будем»
03.05.2022, 15:00
«У меня не осталось ничего в России»: Олег Тиньков попрощался со своим банком и заявил, что «забирает из страны» бренд Tinkoff
03.05.2022, 08:48
Сергей Маковецкий в Петрозаводске: «Не помню, когда ещё на премьерах так принимали спектакли, как сегодня»
04.05.2022, 12:49
Бывшую правительственную дачу в Карелии приватизируют в состоянии разрухи
05.05.2022, 11:03
Синоптики рассказали, каким будет май в Карелии
01.05.2022, 13:47
Спикер Петросовета в шоке: две женщины ночью «глумились над чувствами жителей Петрозаводска» (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 08:33
Обществоведение
«Спасибо за Победу!»
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский поздравил с Днем Победы Василия Петровича Репникова – участника Великой Отечественной войны, который 15-летним мальчишкой убежал на фронт.
Продажа «автохлама» или коррупция?
06.05.2022 18:00
Везет с «Петровичем»
06.05.2022 17:23
Этот День Победы: как будем отмечать 9 мая
05.05.2022 15:14
«Дискомфортная городская среда»
04.05.2022 14:26
Вся аналитика

Чтиво

05.05.2022 13:00
Уроки выживания
«Как раньше уже не будет»
Стоит ли ждать дефолта, сколько нужно держать при себе наличных средств и что всё-таки делать с инфляцией и сбережениями? — советы экономиста из Карелии.
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
21.04.2022 15:47
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске почтили память погибших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
26.04.2022 13:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.