Падение рубля может отразиться на лекарствах и бытовой технике, считают в правительстве

В России из-за ослабления рубля есть риски роста цен на бытовую технику и лекарства, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств. И тут нужны будут дополнительные меры, потому что ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) не должны дорожать ни при каких обстоятельствах", — сказал Белоусов, чьи слова цитирует ТАСС.

На сколько снизился курс рубля, и чего ждать дальше, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".