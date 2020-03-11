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Падение рубля может отразиться на лекарствах и бытовой технике, считают в правительстве

Новости. Общество
16:43, 11 Марта 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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В России из-за ослабления рубля есть риски роста цен на бытовую технику и лекарства, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств. И тут нужны будут дополнительные меры, потому что ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) не должны дорожать ни при каких обстоятельствах", — сказал Белоусов, чьи слова цитирует ТАСС.

На сколько снизился курс рубля, и чего ждать дальше, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-03-11 16:53:29
Да сколько же можно падать нашему рублю? Когда же жизнь россиян не будут зависеть от цены на нефть?
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