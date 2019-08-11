Директор научно-информационного центра "Мемориал" из Санкт-Петербурга рассказала "Столице на Онего", в чем сегодняшний смысл самого известного места памяти жертв сталинских репрессий в Карелии.

Нынешним летом в петербургском издательстве "Нестор-История" вышла книга директора научно-информационного центра "Мемориал" Ирины Флиге "Сандормох: драматургия смыслов". В ней одна из участниц поисковой экспедиции 1997 года, обнаружившей в окрестностях карельского города Медвежьегорска место массовых расстрелов сталинских времен, размышляет о том, как малоизвестный топоним "Сандормох" или "Сандармох" (допустимы оба варианта написания), стал символом трагедии и памяти для многих людей в России, Финляндии, Украине, Польше, Литве, Эстонии и других странах, граждане которых были убиты сотрудниками НКВД в Карелии.

"Любое место памяти – не статично, оно всегда развивается. Меняются люди, меняется исторический контекст, поэтому каждое место памяти обрастает дополнительными смыслами. Сандармох сегодня – это поразительное место, где мы знаем всех людей, которые здесь были убиты более 80 лет назад, мы знаем всех палачей, которые расстреливали этих людей. И память об этих людях не стала прошлым. Это – наша сегодняшняя память, как будто не было этих 80 лет, и об этих людях и об их убийстве мы помним, как будто это произошло сегодня", – рассказала Ирина Флиге в интервью "Столице на Онего".

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова "Памятники в Сандармохе вырастают сами".