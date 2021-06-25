Памятник героям-подпольщикам открылся в городе Карелии после реконструкции (ФОТО)

В Олонце торжественно открыли памятник героям-подпольщикам.
На открытие собрались олончане, гости, родственники подпольщиков, казненных в годы Великой Отечественной войны, сообщили в администрации Олонецкого района.
Памятное мероприятие открыл глава администрации Олонецкого района Вадим Мурый. Выступая, родственники отметили важность сохранения и передачи памяти о героическом прошлом.
Почетное право открыть памятник было предоставлено родственникам героев.
Открытие памятника стало данью памяти не только героям-подпольщикам, но и всем защитникам, отдавшим свои жизни за свободу Родины.
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