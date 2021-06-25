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Памятник героям-подпольщикам открылся в городе Карелии после реконструкции (ФОТО)

Новости. Общество
15:42, 26 Июня 2021
фото: администрация Олонецкого района

В Олонце торжественно открыли памятник героям-подпольщикам.

На открытие собрались олончане, гости, родственники подпольщиков, казненных в годы Великой Отечественной войны, сообщили в администрации Олонецкого района.



 Памятное мероприятие открыл глава администрации Олонецкого района Вадим Мурый. Выступая, родственники отметили важность сохранения и передачи памяти о героическом прошлом.



 Почетное право открыть памятник было предоставлено родственникам героев.



 Открытие памятника стало данью памяти не только героям-подпольщикам, но и всем защитникам, отдавшим свои жизни за свободу Родины.

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Комментарии

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Сергей
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Кто у нас в стране навоеваться то никак не может ?
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