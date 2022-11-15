Памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу отреставрируют в Петрозаводске

На ремонт и реставрацию объекта культурного наследия в бюджете Петрозаводска на 2023 год предусмотрены дополнительные средства.

Об этом сообщила депутат Петросовета от КПРФ Наталья Захарчук, которая стала инициатором поправки в бюджет Петрозаводска на 2023 год о перераспределении дополнительных 685 тысяч рублей на ремонт и реставрацию памятника.

«Памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, который является визитной карточкой Петрозаводска, нуждается в срочном ремонте, - пояснила депутат. –Уже несколько лет основание памятника находится в неудовлетворительном состоянии - фундамент частично разрушен. Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия в последние годы выписало несколько предписаний в адрес администрации Петрозаводска о необходимости реставрации и приведения памятника в удовлетворительное состояние, однако работы так и не были проведены из-за отсутствия желающих взяться за этот проект».

По словам депутата, произвести реставрацию может только организация, имеющая соответствующую лицензию.

«Администрация Петрозаводска объявляла конкурс на проведение реставрационных работ, но так и не смогла найти подрядчика. Надеемся, что в 2023 году такая организация найдется и реставрация будет произведена», - сказала Наталья Захарчук.

Поправка о выделении дополнительных 685 тысяч рублей на ремонт и реставрацию памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу была поддержана депутатским корпусом Петрозаводска.