Памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу разрушается в Петрозаводске

Основание памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу в центральной части столицы Карелии приходит в негодность.

Состояние памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, расположенного в Петрозаводске, обсудили на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Заксобрания Карелии в среду, 10 ноября.

Депутат от КПРФ Сергей Андруневич заявил, что памятник находится в неудовлетворительном состоянии и его необходимо реконструировать.

«Этот памятник требует ремонта. Давно уже мы обращаемся; требуем того, чтобы он был приведен в надлежащее состояние. Но до сих пор вопрос этот на протяжении ряда лет не решается», — сказал Андруневич.

Начальник управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия Юлия Алипова рассказала, что памятник действительно не был своевременно приведен в удовлетворительное состояние, несмотря на требования со стороны управления.

«Были подготовлены и выданы предписания соответствующие. В настоящее время у нас идет исполнительное производство в связи с несвоевременным выполнением предписания управления по приведению этого объекта в порядок», — сказала она.

Алипова сообщила, что сейчас в плохом состоянии находится основание памятника. По ее оценке, работы по реконструкции объекта могут начаться в 2022 году.

«В соответствии с параметрами бюджета, в том числе Петрозаводского городского округа, должны быть выполнены работы. Была разработана проектная документация и выполнены частично подготовительные работы полной реконструкции. Но там, в частности, основание памятника в нехорошем состоянии. Мы надеемся, что в 2022 году этот вопрос решится», — заявила Юлия Алипова.

Как сообщает сайт «monuments.karelia.ru», памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу был открыт 10 мая 1960 года. Автор: скульптор Е. И. Белостоцкий. Соавторы: Э. М. Фридман, П. Ф. Осипенко.