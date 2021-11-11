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Памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу разрушается в Петрозаводске

Новости. Общество
06:40, 11 Ноября 2021
фото: monuments.karelia.ru

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Основание памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу в центральной части столицы Карелии приходит в негодность.

Состояние памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, расположенного в Петрозаводске, обсудили на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Заксобрания Карелии в среду, 10 ноября.

Депутат от КПРФ Сергей Андруневич заявил, что памятник находится в неудовлетворительном состоянии и его необходимо реконструировать.

«Этот памятник требует ремонта. Давно уже мы обращаемся; требуем того, чтобы он был приведен в надлежащее состояние. Но до сих пор вопрос этот на протяжении ряда лет не решается», — сказал Андруневич.

Начальник управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия Юлия Алипова рассказала, что памятник действительно не был своевременно приведен в удовлетворительное состояние, несмотря на требования со стороны управления.

«Были подготовлены и выданы предписания соответствующие. В настоящее время у нас идет исполнительное производство в связи с несвоевременным выполнением предписания управления по приведению этого объекта в порядок», — сказала она.

Алипова сообщила, что сейчас в плохом состоянии находится основание памятника. По ее оценке, работы по реконструкции объекта могут начаться в 2022 году.

«В соответствии с параметрами бюджета, в том числе Петрозаводского городского округа, должны быть выполнены работы. Была разработана проектная документация и выполнены частично подготовительные работы полной реконструкции. Но там, в частности, основание памятника в нехорошем состоянии. Мы надеемся, что в 2022 году этот вопрос решится», — заявила Юлия Алипова.

Как сообщает сайт «monuments.karelia.ru», памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу был открыт 10 мая 1960 года. Автор: скульптор Е. И. Белостоцкий. Соавторы: Э. М. Фридман, П. Ф. Осипенко.

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Комментарии

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Петрович
2021-11-11 09:04:06
Надо создать в городе музей памятников ленинской эпохи в парке или в сквере для туристов. И вернуть на законные места истинных основателей города и деятелей, кто действительно много сделал для Петрозаводска!
горский еврей
2021-11-11 08:50:01
В Сортавала на площади Вяйнемейняна есть памятник "рунопевец". Посвящённый карельским рунопевцам. И там городские власти о и горожане очень следят за его состоянием. А в Петрозаводским "рунопевцам"Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу,похоже голубям только дело есть. Ведь это визитная карточка города всё таки.
Гражданин
2021-11-11 07:48:24
Ну давайте пишите - кто виноват.
Гость
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