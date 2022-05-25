Памятник, посвященный эндемику крупнейшего озера Карелии, был открыт в Сортавале (ФОТО)

На набережной города состоялось торжественное открытие нового арт-объекта.

Как рассказали на официальном паблике администрации Сортавальского поселения. В городе на набережной вчера, 25 мая, состоялось торжественное открытие нового арт-объекта «Ладожская нерпа». Администрация поблагодарила спонсоров и скульптора — Владимира Елизарова — за милый и замечательный арт-объект.

Сама нерпа, по словам главы Сортавалы. Была выполнена из цельного куска гранита. А постаментом послужил природный необработанный камень. Установлен объект был по инициативе Национального парка «Ладожские шхеры».

Напомним, Сортавала вошла в десятку популярнейших направлений для фитнес-туров по России.