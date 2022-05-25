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Россияне выбирают город в Карелии, чтобы сжечь лишние килограммы

Новости. Общество
09:33, 26 Мая 2022
фото: © Roman Purtov / Unsplash

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Город в Приладожье вошел в десятку популярнейших направлений для фитнес-туров по России.

Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие направления популярны среди россиян, интересующихся пешими маршрутами, чтобы сбросить лишние килограммы. Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами в 2022 году.

Среди подобных направлений, для которых характерен не только пересеченный рельеф, но и впечатляющие места для отдыха, выделяются Алупка, Лоо, Пятигорск, Горно-Алтайск, Кировск, Владикавказ, Дербент, Плёс и Стерлитамак.

Также в топ-10 таких мест вошел карельский город Сортавала. Больше того, столица северного Приладожья с огромным отрывом лидирует по стоимости снимаемого жилья во время таких путешествий. В Сортавале туристы тратят на проживание в сутки в среднем 8 тысяч рублей — для сравнения, следующий по стоимости жилья Горно-Алтайск предлагает туристам апартаменты менее чем за 5 тысяч рублей, а в Алупке жилье можно снять чуть более чем за 3 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что согласно опросу сайта Работа.ру Карелия вошла в топ-5 популярнейших туристических направлений в России.

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