Карелия вошла в топ-5 популярнейших туристических направлений в России

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, где в России лучше всего отдыхать.

Специалисты сервиса по поиску работы и подбору персонала Работа.ру провел исследования, в ходе которого выяснили, какие туристические направления жители России считают самыми привлекательными. В опросе приняли участие более 3 тысяч пользователей сервиса во всех регионах страны. Респонденты также рассказали, какие факторы они считают главными при выборе того или иного региона.

Первое место занял Алтай — его как популярнейшее направление отметили 34% опрошенных. В число популярнейших направлений вошли также Сочи, Санкт-Петербург, а замкнул пятерку лучших Кавказ.

Карелия заняла в этом рейтинге 4 место. Важнейшими особенностями республики, которые привлекают в нее туристов, опрошенные посчитали красивую природу, тишину и уединение. Кроме того, многие готовы ехать в край лесов и озер по рекомендации знакомых.

Ранее Комар-трактор и водопад Кивач в Карелии вошли в топ российских достопримечательностей.