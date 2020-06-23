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Памятник в честь 75-летия Победы открыли в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
15:51, 24 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В Год памяти и славы в карельской столице установлен памятник, представляющий собой фигуру женщины-матери с детьми, которые держат в руках портреты родственников – участников войны, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В церемонии приняли участие Рашид Нургалиев, Валентина Пивненко, Александр Пшеницын, Ирина Мирошник, Элиссан Шандалович, Митрополит Константин, Владимир Горшуков, Олег Ганеев, ветераны и кадеты.

Монумент располагается вблизи православного храма Святого Ильи Пророка в парке Лес Победы.

Объект установлен по инициативе Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия.

"Сегодня великое событие в нашей стране – 75 лет назад прошел первый парад Победы. В этот день мы говорим о роли матери: матери, которая и спасла жизни многим детям, и воспитала, и дала образование и, самое главное, – сохранила фамилии, фамилии тех наших воинов, которые легли на полях сражений во имя и во славу нашего государства, во имя Победы. Велика роль матери, которая не только провожала в путь, но и очень долго ждала, ждала своих мужей, отцов, братьев, сыновей", – отметил Рашид Нургалиев.



Автором памятника является известный скульптор России Салават Щербаков. 

Митрополит Петрозаводский и Карельский Кирилл освятил памятник.  

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