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Памятный знак «Лед и пламя» появился в городе горняков Карелии в честь Виталия Федермессера

Новости. Общество
09:57, 28 Мая 2021
фото: © страница Вконтакте Александра Воронова

Памятник, посвященный генеральному директору ОАО «Кондопога» Виталию Федермессеру, открыли у Ледового дворца в Кондопоге.

Торжественное открытие памятного знака легендарного для Кондопоги руководителя Виталию Федермессеру состоялось в минувший четверг, 27 мая.

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«Благодарю коллектив Училища олимпийского резерва в Кондопоге за работу по созданию памятного знака „Лед и пламя“, посвященного В. А. Федермессеру: Человеку — созидателю, инициатору и руководителю строительства Ледового дворца и других социальных объектов в Кондопоге!» — написал на своей странице в соцсети директор Училища Александр Воронов.

Напомним, памятный знак выполнен из нержавеющей стали и гранита. Он представляет собой стилизованное изображение кристаллов льда, одновременно олицетворяющих собой пламя, как символ памяти выдающемуся градостроителю. В основании расположена шайба, воплощающая в себе образ хоккея и спортивных традиций, начатых в Кондопоге Виталием Федермессером.

Автором проекта стал архитектор Александр Ким.

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Комментарии

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Маяковский
2021-05-28 10:11:53
Виталий Александрович был ЧЕЛОВЕК!!!
Гость
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