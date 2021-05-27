Памятный знак «Лед и пламя» появился в городе горняков Карелии в честь Виталия Федермессера

Памятник, посвященный генеральному директору ОАО «Кондопога» Виталию Федермессеру, открыли у Ледового дворца в Кондопоге.

Торжественное открытие памятного знака легендарного для Кондопоги руководителя Виталию Федермессеру состоялось в минувший четверг, 27 мая.

«Благодарю коллектив Училища олимпийского резерва в Кондопоге за работу по созданию памятного знака „Лед и пламя“, посвященного В. А. Федермессеру: Человеку — созидателю, инициатору и руководителю строительства Ледового дворца и других социальных объектов в Кондопоге!» — написал на своей странице в соцсети директор Училища Александр Воронов.

Напомним, памятный знак выполнен из нержавеющей стали и гранита. Он представляет собой стилизованное изображение кристаллов льда, одновременно олицетворяющих собой пламя, как символ памяти выдающемуся градостроителю. В основании расположена шайба, воплощающая в себе образ хоккея и спортивных традиций, начатых в Кондопоге Виталием Федермессером.

Автором проекта стал архитектор Александр Ким.