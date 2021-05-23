Память о Виталии Федермессере увековечат в Карелии в знаке из стали и гранита «Лед и пламя»

В Кондопоге откроют памятный знак «Лед и пламя», посвященный генеральному директору ОАО «Кондопога» Виталию Федермессеру.

Церемония открытия памятника состоится 27 мая в 17.30 у Ледового дворца, сообщается на сайте правительства республики.

Памятный знак, выполненный из нержавеющей стали и гранита, представляет собой стилизованное изображение кристаллов льда, одновременно олицетворяющих собой пламя, как символ памяти выдающемуся градостроителю. В основании расположена шайба, воплощающая в себе образ хоккея и спортивных традиций, начатых инициатором и руководителем строительства зданий Ледового дворца и Дворца спорта Виталием Федермессером. Сегодня эти традиции продолжает Государственное училище олимпийского резерва.

Автором проекта стал Заслуженный деятель искусств Республики Карелия Александр Ким.