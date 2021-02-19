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Пандемия коронавируса перекрыла поток мигрантов в Карелию

Новости. Экономика
12:19, 20 Февраля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Антон Новодережкин
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Количество иностранцев, приехавших в республику, сократилось в прошлом году на 80%.

Ограничения на въезд в Россию, введенные в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, привели к резкому сокращению потока иностранных граждан в Карелию. Как следует из информационно-аналитической записки, направленной республиканским министерством внутренних дел депутатам карельского парламента, этот поток уменьшился на 80% – с 360 038 до 70 194 человек. А число иностранцев, поставленных на миграционный учет, уменьшилось в республике на 68% – с 38 719 до 12 390 человек.

По данным МВД Карелии, сейчас в республике пребывают в основном иностранные граждане, которые въехали в Россию до начала пандемии. Среди них 19% составляют граждане Узбекистана, 18% – Таджикистана, 8% – Беларуси, 7% – Украины, 6% – Азребайджана. Иностранцам оформлено более 1,3 тысячи патентов для осуществления трудовой деятельности. В итоге в бюджет Карелии перечислено почти 60 миллионов рублей в качестве фиксированного авансового платежа налога на доходы физических лиц.  

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