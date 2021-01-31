Пандемия привела к росту числа "безнадежных" кредитов, заявил Центробанк

Около 30% кредитов, которые банки реструктурировали для поддержки заемщиков во время пандемии в 2020 году, могут стать проблемными или безнадежными.

Это следует из материала Банка России "О развитии банковского сектора РФ в декабре 2020 года".

"Всего с конца марта было реструктурировано кредитов на сумму около 6,8 трлн руб. (10% портфеля). По части тех кредитов, где заемщики не смогут восстановить финансовое положение (по оценке, 20–30% реструктурированных кредитов, или соответственно 2–3% общего кредитного портфеля), банкам придется постепенно досоздавать резервы", — предупредил регулятор. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".