Панин: "Мне сделали операцию по смене пола"

Алексей Панин заявил, что стал женщиной.

Панин опубликовал три фотографии, на которых он позирует в женском платье. Артист сопроводил снимки странным постом, пишет Cosmopolitan.

"Надеюсь, что эта информация останется втайне. Делюсь этим только со своими подписчиками и очень прошу не говорить журналистам. Вчера мне сделали операцию по смене пола. Всё прошло хорошо!", – заявил Панин на своей странице в Instagram. Актер добавил, что теперь к такой же операции готовится его жена.

Примечательно, что у Алексея нет супруги. Единственной его женой была Людмила Григорьева. Их брак просуществовал всего год, пара развелась в июле 2014 года.