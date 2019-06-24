Панин: "Мне сделали операцию по смене пола"

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Алексей Панин заявил, что стал женщиной.
Панин опубликовал три фотографии, на которых он позирует в женском платье. Артист сопроводил снимки странным постом, пишет Cosmopolitan.
"Надеюсь, что эта информация останется втайне. Делюсь этим только со своими подписчиками и очень прошу не говорить журналистам. Вчера мне сделали операцию по смене пола. Всё прошло хорошо!", – заявил Панин на своей странице в Instagram. Актер добавил, что теперь к такой же операции готовится его жена.
Примечательно, что у Алексея нет супруги. Единственной его женой была Людмила Григорьева. Их брак просуществовал всего год, пара развелась в июле 2014 года.
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