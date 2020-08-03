ПАО "ТГК-1" повысило надежность работы основного оборудования на Кондопожской ГЭС

В соответствии с ремонтной программой ПАО "ТГК-1" на одной из старейших ГЭС России и первенце электрификации Карелии – Кондопожской ГЭС – завершился капитальный ремонт гидроагрегата №1.

"После завершения комплексных испытаний гидроагрегат был введен в эксплуатацию. Ремонт данного оборудования повысит надежность работы станции", – сообщил директор Каскада Сунских ГЭС ПАО "ТГК-1" Евгений Лопатин.

Энергетики провели ремонт рабочего колеса, напорных камер, спиральной камеры, механизма подъема быстропадающих затворов, уплотнения турбинного подшипника, крышки турбины. Часть оборудования была отремонтирована в заводских условиях и собрана на гидростанции.

Кроме того, специалисты ПАО "ТГК-1" осуществляют планомерную модернизацию производства с реконструкцией основного и вспомогательного оборудования.