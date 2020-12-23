"ТГК-1" увеличила надежность работы оборудования Беломорской ГЭС

На Беломорской ГЭС ПАО "ТГК-1" завершен капитальный ремонт гидроагрегата №3.

Энергетики осуществили реконструкцию системы регулирования, а также провели испытания обновленных аварийно-ремонтных затворов.

"Ремонт оборудования повысит надежность работы станции. После завершения комплексных испытаний гидроагрегат введен в эксплуатацию", – сообщил главный инженер Каскада Выгских ГЭС ПАО "ТГК-1" Алексей Детчуев.

Благодаря реализации трехлетней программы реконструкции аварийно-ремонтных затворов работать с ними на любом из трех гидроагрегатов может один человек вместо бригады слесарей и без привлечения мостового крана. Сокращено время опускания затворов в нештатной ситуации, что усилило защиту гидроагрегатов.