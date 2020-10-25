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Папа Римский впервые назначил кардиналом афроамериканца, поддерживающего ЛГБТ

Новости. Общество
21:40, 25 Октября 2020
фото: Darron Cummings / AP
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Папа римский Франциск назначил 13 новых кардиналов, одним из которых впервые в истории стал чернокожий сторонник ЛГБТ из США.

Как пишет "Лента.Ру" со ссылкой на телеканал NBC, 72-летний Уилтон Грегори известный своей поддержкой ЛГБТ-сообщества, — не первый чернокожий кардинал в Ватикане, однако ранее на этот титул получали лишь священники из Африки.

После возведения в ранг кардинала 28 октября Грегори станет одним из высших лиц Католической церкви, а также войдет в коллегию кардиналов. Также на ближайшие восемь лет он получит право голосовать за следующего папу.

Уилтон Грегори стал католиком, когда был подростком. Он более 10 лет служил архиепископом Атланты, где стал известен как прогрессивный священнослужитель, выступающий за диалог. В 2019 году священник стал первым афроамериканцем, назначенным главой католической церкви в столице США — Вашингтоне.

Глава вашингтонской церкви считается самым влиятельным в стране из-за ее близости к политикам. Ранее занимавшие эту должность священники обычно были доверенными лицами в том числе американских президентов и иностранных дипломатов.

Ранее Папа Римский Франциск поддержал гражданские союзы между однополыми парами. Он заявил, что однополые пары должны иметь возможность оформлять свои отношения в форме гражданского союза, поскольку "имеют право на семью".

Понтифик заявил об этом в документальном фильме "Франциск" американского режиссера Евгения Афинеевского. Премьера картины состоялась на этой неделе в рамках Римского кинофестиваля, пишут РИА Новости.

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Комментарии

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sergo
2020-10-25 22:38:15
Не очень понятно, зачем карелам об этом знать?
Но если редакции Столицы такие новости нравятся, то почему бы и нет.
nae
2020-10-25 21:58:24
Мерзость запустения в действии.
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