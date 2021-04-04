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Пара американцев занялась интимом во время прыжка с парашютом и поделилась опытом

Новости. Общество
21:20, 04 Апреля 2021
фото: The Sun / TLC UK
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Пара американцев решила заняться интимом во время прыжка с парашютом и оказалась в больнице.

Своим опытом они поделились на шоу Sex Sent Me to ER, пишет Лента.ру со сслыкой на The Sun.

Уильям (William) и Лесли (Leslie) называют себя адреналиновыми наркоманами. Пара провела вместе чуть больше года и решила испытать новые ощущения в сексе — идея с парашютом пришла в голову Лесли. "Так как мы оба были в мешковатых шортах, я думала, что проблем не будет", — призналась девушка.

Однако увлеченная процессом пара забыла раскрыть парашют на необходимой высоте. Осознав, насколько близко находится земля, Уильям успел развернуть парашют возлюбленной, а затем и свой, но в ходе раскрытия парашют ударил его по лицу.

"Когда я увидела его на земле, сначала подумала, что он мертв", — вспоминала американка. В больнице Уильяму сообщили, что он отделался переломом носа и ушибом паха. Его девушка не пострадала.

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