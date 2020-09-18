Пара "динозавров" исполнила танец в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

В центре столицы Карелии гуляли и танцевали два оранжевых "динозавра".

Люди в костюмах динозавров исполнили танец рядом с памятником Владимиру Ленину в центре карельской столицы, а затем переместились в Губернаторский парк.

Кадры с места событий снял фотограф Николай Смирнов.

"Тираннозавры вели себя, как влюбленная пара на съемках love story, - гуляли за ручку, обнимались, валялись в обнимку на траве и даже немного потанцевали", - рассказал автор снимков.

Ранее сообщалось, что прохожие в Петрозаводске стали свидетелями лунного танца на набережной.