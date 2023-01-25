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Пара походов в магазин за бесплатным пивом привела рецидивиста в Карелии в колонию строгого режима

Новости. Криминал
16:39, 21 Февраля 2023
фото: © ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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В Беломорском районе местный житель, склонный нарушать законы, отправлен за решетку после как вынес пиво из магазина, сообщили в судебной инстанции.

Беломорский районный суд вынес приговор в отношении ранее судимого 22-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении грабежей.

Как установил суд, беломорчанин дважды, находясь в магазине, открыто похитил пиво на суммы 473 и 513 рублей соответственно.
Подсудимый вину в совершении преступлений не признал.
Дело рассматривалось в общем порядке.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, проанализировав их в совокупности, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении преступных деяний.

Суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства и назначил окончательное наказание в виде четырех лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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