"Пара шагов – и беда": Водитель чуть не сбил женщину на переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель иномарки промчался по пешеходному переходу в центре Петрозаводска, не замечая людей.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, которая сообщила, что 4 марта в 15.06 на пешеходном переходе на пересечении улиц Калинина и Загородная ее чуть не сбила машина.

"Когда я переходила дорогу по пешеходному переходу, меня чуть не сбила машина. Хотя хорошо был виден обзор, водитель, не сбавив скорости и говоря по телефону, проехал мимо. Еще пара шагов - и случилась бы беда. А по этому пешеходному переходу постоянно ходят дети, студенты", - написала горожанка и попросила всех быть внимательными.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент, как в 15.06 иномарка промчалась по пешеходному переходу, едва не проехав людям по ногам.