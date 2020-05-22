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Парфенчиков анонсировал онлайн-вебинар для пострадавших от ограничений бизнесменов

Новости. Экономика
14:56, 23 Мая 2020
фото: © скриншот трансляции / ВК
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Власти региона в очередной раз проведут сетевую трансляцию, в рамках которой намерены оказать помощь предпринимателям, столкнувшимся с проблемами из-за режима ограничений.

Артур Парфенчиков опубликовал анонс будущего мероприятия в соцсети. Онлайн-вебинар состоится в понедельник. 

"Друзья, в понедельник, 25 мая, проведем очередной онлайн-вебинар для предпринимателей. На ваши вопросы ответят заместитель премьер - министра правительства Карелии Дмитрий Родионов и министр экономического развития республики Олег Ермолаев. Они подробно расскажут о том, какие новые виды деятельности включены в перечень на предоставление мер поддержки в условиях пандемии коронавируса и как их получить", - сообщил губернатор.

В ходе последней трансляции Артур Парфенчиков в прямом эфире "устроил порку" главе Минтранса. Министр Сергей Щебекин не смог ответить на конкретные вопрос о ремонте дорог, чем вызвал возмущение губернатора.

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