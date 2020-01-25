Парфенчиков более двух часов общался с жителями Кондопоги и многое им пообещал

Это был честный и прямой диалог об успехах и неудачах, рассказал глава Карелии.

Глава республики Артур Парфенчиков начал серию встреч с жителями Карелии. В минувшую пятницу он повстречался с кондопожанами.

Как рассказал Артур Парфенчиков, собрание длилось более двух часов, обсудили вопросы ЖКХ, развития инфраструктуры, привлечения кадров в больницы и поликлиники, роль местной власти в решении проблем и другие.

"Одна из них, характерная, к сожалению, для многих районов, – расселение аварийного жилья, - рассказал глава республики. - В Кондопожском районе до 2017 года признано аварийными всего 16 многоквартирных домов. Именно эти дома будем расселять в ходе действующей программы. Часть - уже в этом году, для чего планируем приобрести 60 квартир на вторичном рынке жилья. Для остальных построим новое жилье в следующем, 2021 году. Подготовительная работа проведена, застройщик приобрел участок для строительства. Сейчас перед нами стоит задача как можно быстрее завершить программу, рассчитанную до 2025 ода. Тогда мы сможем приступить к расселению домов, признанных аварийными после 2017-го, а их в Кондопоге 95.

Говорили и о дорогах. Здесь у нас ситуация начала меняться в лучшую сторону, что отметили и участники встречи. В 2019 году в Кондопоге впервые за много лет был проведен масштабный ремонт городских дорог на сумму 104 млн рублей. Преобразились дороги и в районе. Конечно, сделать предстоит еще в разы больше, чем сделано. Но в Карелии 7 тысяч километров только региональных дорог, я уж не говорю о муниципальных. Понятно, что мы не можем привести в порядок все сразу, на это нужны астрономические суммы. Поэтому будем двигаться поступательно".

Кондопожане интересовались планами газификации района, спрашивали о строительстве музыкальной школы.

"Участок под строительство многофункционального центра культуры, в котором разместится музыкальное отделение Детской школы искусств, уже определен, аукцион на разработку проектно-сметной документации состоялся. Его победителем стала компания из г. Казань. С ней подписан контракт, в соответствии с которым в августе ПСД должна быть готова. После этого определим объемы и источники финансирования. Планируем начать строительство в следующем году", - сообщил Парфенчиков.

Глава республики также пообещал кондопожанам, что власти будут достраивать спортивный блок № 2.

"Проведенная экспертиза дала заключение о прочности и надежности здания и возможности его дальнейшего использования. Поэтому будем достраивать. Разработан проект технического задания, который будет направлен в министерство спорта России. Строительство планируется на сумму более 800 миллионов рублей".

По словам Парфенчикова, у него с жителями получился "честный и прямой диалог об успехах и неудачах".