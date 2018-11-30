Парфенчиков: "Что ты мне, Ира, радугу шлешь, это же знак..."

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как общается с фермершей Ирой из Импилахти.

"Если какой-то предприниматель куда-то пропал, просто смотрю, что у нас давно не было переписки, и пишу ему сам: как дела, какие вопросы, чем помочь? Даже если предприниматель к тебе сегодня не обращается, ты все равно должен проявлять активность и периодически интересоваться его делами. Это касается всех, не только крупных предпринимателей. Вот, например, есть у меня фермер, Ира из Импилахти, она каждую неделю присылает мне фотоотчет, как она строит коровник. И сегодня прислала. Где мой телефон? Вот она, видите, прислала мне "доброе утро", радугу и фотографию коровника. Хотя я всегда спрашиваю: "Что ты мне, Ира, радугу шлешь, это же знак..." – рассказал Парфенчиков в интервью изданию "Деловой Петербург".