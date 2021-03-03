Парфенчиков добивается сокращения размера водоохранных зон в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к правительству России с просьбой смягчить законодательство о водоохранных зонах, чтобы на этих территориях в республике была разрешена сельскохозяйственная деятельность.

Об этом губернатор написал на своей странице Вконтакте.

По его словам, в соответствии с Водным кодексом РФ, ширина прибрежной защитной полосы для водоемов, имеющих ценное значение для рыбохозяйственной деятельности, составляет 200 метров. Для остальных водоемов - 50 метров. "В водоохранной зоне запрещена любая сельскохозяйственная деятельность – распашка земли, выпас скота и т.д. Но в Карелии, по информации Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, все водоемы имеют особо ценное рыбохозяйственное значение. И в 200-метровую водоохранную зону попадает половина земель сельхозназначения. Кроме того, в этой водоохранной зоне находятся многие приусадебные участки, дворы для содержания домашнего скота – ведь именно на берегах рек и озер наши предки селились на протяжении веков, и выбирали они самые лучшие участки, чтобы возделывать землю, разбивать огороды, пасти скот. А сегодня правила таковы, что многие виды деятельности на таких участках запрещены", - пояснил глава республики. Что он предлагает, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".