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Парфенчиков допускает пересмотр "антивирусных" запретов на новогодние праздники

Новости. Общество
12:44, 22 Декабря 2020
фото: группа правительства РК Вконтакте
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Ограничительные меры по профилактике коронавируса, введенные в Карелии, могут быть ослаблены или усилены в зависимости от эпидемической ситуации.

Об этом заявил на заседании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Конечно, будем мониторить сейчас ситуацию, будем оценивать те тенденции, которые сейчас наметились, причем не только по Петрозаводску, но и по районам. Ситуация разная. И тогда будем оценивать тот объем противоэпидемических мер, который будет достаточен или недостаточен непосредственно на новогодние праздники", - сказал губернатор.

Что еще он говорил по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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