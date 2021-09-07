Парфенчиков хочет сделать добычу лося частью экономики Карелии, как в Финляндии

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился изучить опыт Финляндии по добыче лося и возможность его использования в Карелии для развития этого вида охоты как важного источника мяса для населения.

Об этом губернатор заявил на одном из совещаний, посвященных социально-экономическому развитию районов Карелии.

«50 тысяч лосей добывается в Финляндии каждый год. Мы с вами здесь с трудом распределили 370 лицензий… Надо понять, почему соседняя система генерирует возможность добычи 50 тыс. лосей. Это тоже серьезная часть экономики и качественного продукта для населения. Даже если бы мы с вами поставили себе задачу добычи 10-15 тыс. лосей, это серьезная прибавка к нашему пищевому балансу. Причем, очень высококачественная прибавка», — сказал Парфенчиков.

Он дал поручение министерству природных ресурсов привлечь ученых для изучения опыта Финляндии и подготовить предложения по его внедрению в Карелии с учетом местных особенностей.