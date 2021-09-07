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Парфенчиков хочет сделать добычу лося частью экономики Карелии, как в Финляндии

Новости. Общество
16:02, 08 Сентября 2021
фото: © freepik

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Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился изучить опыт Финляндии по добыче лося и возможность его использования в Карелии для развития этого вида охоты как важного источника мяса для населения.

Об этом губернатор заявил на одном из совещаний, посвященных социально-экономическому развитию районов Карелии.

«50 тысяч лосей добывается в Финляндии каждый год. Мы с вами здесь с трудом распределили 370 лицензий… Надо понять, почему соседняя система генерирует возможность добычи 50 тыс. лосей. Это тоже серьезная часть экономики и качественного продукта для населения. Даже если бы мы с вами поставили себе задачу добычи 10-15 тыс. лосей, это серьезная прибавка к нашему пищевому балансу. Причем, очень высококачественная прибавка», — сказал Парфенчиков.

Он дал поручение министерству природных ресурсов привлечь ученых для изучения опыта Финляндии и подготовить предложения по его внедрению в Карелии с учетом местных особенностей.

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Комментарии

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mobikk
2021-09-08 20:27:51
Мда... Цена мяса лося в соседней Финляндии такова, что не каждый финн его может попробовать даже раз в году... Так что ценность его добычи - под большим сомнением, особенно с нашими зарплатами.
Изя
2021-09-08 18:33:35
Местные охотники лося не могутнгайти в лесу , а этот готов отдать животных для отстрела московским дружбанам . Во всём корысть и расчёт :)
drug
2021-09-08 17:56:49
Пройдет два года и данная часть экономики рухнет.
однозначно
2021-09-08 16:04:58
У каждого своя ривьера в голове :)
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