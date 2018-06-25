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Новости. Политика
07:15, 25 Июня 2018

Парфенчиков начал контролировать строительство дома для переселенцев с нулевого цикла

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Сейчас на объекте в Олонце еще ведутся земляные работы, а в декабре в новый дом должны въехать жильцы.

Глава Карелии Артур Парфенчиков проинспектировал строительство 4-этажного жилого дома для переселенцев из аварийного жилья в Олонце.

Новый дом должны сдать в эксплуатацию к 1 декабря 2018 года. Планируется, что в 36 квартир въедут жители Ильинского и Олонца.

"Сейчас ведутся земляные работы. Подрядчик обещает закончить строительство в срок. Дал поручение контролировать все этапы и соответствие графику. Люди должны переехать в новые квартиры до наступления Нового года", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсетях.

 

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