07:15, 25 Июня 2018
Парфенчиков начал контролировать строительство дома для переселенцев с нулевого цикла
По теме
Загрузка...
Сейчас на объекте в Олонце еще ведутся земляные работы, а в декабре в новый дом должны въехать жильцы.
Глава Карелии Артур Парфенчиков проинспектировал строительство 4-этажного жилого дома для переселенцев из аварийного жилья в Олонце.
Новый дом должны сдать в эксплуатацию к 1 декабря 2018 года. Планируется, что в 36 квартир въедут жители Ильинского и Олонца.
"Сейчас ведутся земляные работы. Подрядчик обещает закончить строительство в срок. Дал поручение контролировать все этапы и соответствие графику. Люди должны переехать в новые квартиры до наступления Нового года", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсетях.
По теме
Выбор читателей
21.06.2018, 13:30
23.06.2018, 14:50
20.06.2018, 00:01
21.06.2018, 14:14
21.06.2018, 13:45
18.06.2018, 06:40
Аналитика
22.06.2018 10:00
Капитал
Петрозаводск 30 июня будет отмечать 315 лет со дня основания. И в этот же день в городе состоится встреча с застройщиками Санкт-Петербурга от компании "Новостройки Петербурга".
21.06.2018 13:30
21.06.2018 09:48
20.06.2018 17:13
19.06.2018 12:00
Чтиво
21.06.2018 12:13
Без политики
"РКС-Петрозаводск" отметил свой 83-й день рождения. Именно столько лет жители Петрозаводска получают водопроводную воду, которая с внедрением новых технологий становится все более качественной.
19.06.2018 09:58
18.06.2018 11:18
14.06.2018 10:00
Медиа
22.06.2018 14:46
Комментарии