Парфенчиков начал контролировать строительство дома для переселенцев с нулевого цикла

Сейчас на объекте в Олонце еще ведутся земляные работы, а в декабре в новый дом должны въехать жильцы.

Глава Карелии Артур Парфенчиков проинспектировал строительство 4-этажного жилого дома для переселенцев из аварийного жилья в Олонце.

Новый дом должны сдать в эксплуатацию к 1 декабря 2018 года. Планируется, что в 36 квартир въедут жители Ильинского и Олонца.

"Сейчас ведутся земляные работы. Подрядчик обещает закончить строительство в срок. Дал поручение контролировать все этапы и соответствие графику. Люди должны переехать в новые квартиры до наступления Нового года", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсетях.