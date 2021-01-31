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Парфенчиков надеется на финансирование строительства СКК "Карелия-Арена" с 2022 года

Новости. Общество
14:50, 01 Февраля 2021
фото: ГТРК "Карелия"
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Глава Карелии Артур Парфенчиков подтвердил планы строительства спортивно-концертного комплекса "Карелия-Арена", проект которого был разработан по программе празднования 100-летия республики.

Об этом губернатор сообщил в онлайн-интервью изданию "МК в Карелии", которое транслировалось на странице правительства Вконтакте.

СКК "Карелия-Арена" он назвал в числе объектов, которые проектировались по поручению президента РФ,

"На проектно-сметную документацию были потрачены "сотни миллионов рублей и, конечно, их надо строить. Мы надеемся, что уже в 2022 году первое финансирование на эти объекты пойдет…По крайне мере, мы будет еще активнее работать с нашими партнерами – федеральными органами власти, чтобы это финансирование пошло", - сказал Парфенчиков.

По его словам, дополнительным толчком к реализации этого проекта стал визит в Петрозаводск премьер-министра Михаила Мишустина на прошлой неделе.

По словам главы республики, стоимость строительства СКК "Карелия-Арена" составит около 6 млрд рублей.

Почему так дорого, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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однозначно
2021-02-01 15:03:04
Всё нормально, деньги есть. Либерде лишь бы против. Кстати, хде вечнонедовольная заноза ?
David
2021-02-01 14:56:54
А может трубы поменять в Педрозадовске или объездную дорогу построить,что в ген.плане есть...
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