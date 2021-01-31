Парфенчиков надеется на финансирование строительства СКК "Карелия-Арена" с 2022 года

Глава Карелии Артур Парфенчиков подтвердил планы строительства спортивно-концертного комплекса "Карелия-Арена", проект которого был разработан по программе празднования 100-летия республики.

Об этом губернатор сообщил в онлайн-интервью изданию "МК в Карелии", которое транслировалось на странице правительства Вконтакте.

СКК "Карелия-Арена" он назвал в числе объектов, которые проектировались по поручению президента РФ,

"На проектно-сметную документацию были потрачены "сотни миллионов рублей и, конечно, их надо строить. Мы надеемся, что уже в 2022 году первое финансирование на эти объекты пойдет…По крайне мере, мы будет еще активнее работать с нашими партнерами – федеральными органами власти, чтобы это финансирование пошло", - сказал Парфенчиков.

По его словам, дополнительным толчком к реализации этого проекта стал визит в Петрозаводск премьер-министра Михаила Мишустина на прошлой неделе.

По словам главы республики, стоимость строительства СКК "Карелия-Арена" составит около 6 млрд рублей.

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