Парфенчиков наградил двух чиновников за вклад в развитие дорожной отрасли Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о награждении государственными наградам республики Алексея Кайдалова и Виктора Россыпнова.

Как уточняется в указе руководителя региона, награды присуждены за высокий профессионализм и большой вклад в развитие дорожной инфраструктуры.

Почетные грамоты получат министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК Алексей Кайдалов и начальник управления автомобильных дорог РК Виктор Россыпнов.