Парфенчиков наградил медалями Тереха, Хапцову и Тольского

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о государственных наградах республики.

Как сообщается в тексте документа, "за высокие достижения в профессиональной деятельности и заслуги перед республикой и ее жителями" медалью "За заслуги перед Республикой Карелия" награждены начальник управления ФСИН России по региону Александр Терех, а также бывшие руководители ГТРК "Карелия" Марина Хапцова и журналист Валерий Тольский.

Медалью "За заслуги перед Республикой Карелия" награждаются граждане за высокие достижения и заслуги в экономической, социально-культурной, научно-технической, государственной, муниципальной и общественной деятельности, в области культуры, искусства, спорта, воспитания, просвещения, охраны здоровья, жизни и прав граждан и иные высокие достижения.