Парфенчиков наградил медалью бывшего начальника управления ФСБ Карелии

Артур Парфенчиков подписал Указ о награждении экс-начальника управления ФСБ Карелии Александра Барышева медалью "За заслуги перед Республикой Карелия".

Глава Карелии девятого апреля подписал Указ о награждении Александра Барышева медалью "За заслуги перед Республикой Карелия". Текстовая копия документа опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Барышев награжден "за высокие достижения и заслуги перед Республикой Карелия и ее жителями в государственной деятельности в области обеспечения национальной безопасности, охраны жизни и прав граждан", говорится в документе.

Ранее сообщалось, что генерал-майор Александр Барышев покинул пост в Карелии и переходит на новую работу.

Управление ФСБ Карелии возглавил генерал-майор Сергей Мочалов, ранее возглавлявший аналогичное управление Кировской области.