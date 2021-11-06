Парфенчиков наградил почетными званиями представителей разных профессий (ФОТО)

фото: © Правительство Карелии; фото со страницы А. Парфенчикова https://www.facebook.com/apfssprus

Глава Карелии подписал указ о награждении за добросовестный труд и профессионализм учителей, врачей, ученых, строителей.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, он подписал указ о награждении лучших представителей разных профессий.

Медалью «За заслуги перед республикой Карелия» награжден Маликов Михаил Игоревич, начальник производственного участка строительного управления АО «ВАД» в Прионежском районе, – за высокие достижения и заслуги перед Республикой Карелия и ее жителями в области дорожного хозяйства.

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и вклад в развитие здравоохранения, науки, образования присвоены почетные звания:

«Заслуженный врач Республики Карелия» – Кондричиной Светлане Николаевне, врачу-радиологу Республиканской больницы имени Баранова.

«Заслуженный деятель науки Республики Карелия» – Питухину Евгению Александровичу, профессору ПетрГУ.

«Заслуженный работник образования Республики Карелия» – Конжезеровой Вере Александровне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе гимназии № 30, и Никитиной Ольге Валерьевне, директору, учителю русского языка и литературы средней школы № 2 г. Питкяранта.