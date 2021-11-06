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Парфенчиков наградил почетными званиями представителей разных профессий (ФОТО)

Новости. Общество
11:50, 06 Ноября 2021
фото: © Правительство Карелии; фото со страницы А. Парфенчикова https://www.facebook.com/apfssprus

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Глава Карелии подписал указ о награждении за добросовестный труд и профессионализм учителей, врачей, ученых, строителей.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, он подписал указ о награждении лучших представителей разных профессий.

Медалью «За заслуги перед республикой Карелия» награжден Маликов Михаил Игоревич, начальник производственного участка строительного управления АО «ВАД» в Прионежском районе, – за высокие достижения и заслуги перед Республикой Карелия и ее жителями в области дорожного хозяйства.

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и вклад в развитие здравоохранения, науки, образования присвоены почетные звания:

«Заслуженный врач Республики Карелия» – Кондричиной Светлане Николаевне, врачу-радиологу Республиканской больницы имени Баранова.

«Заслуженный деятель науки Республики Карелия» – Питухину Евгению Александровичу, профессору ПетрГУ.

«Заслуженный работник образования Республики Карелия» – Конжезеровой Вере Александровне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе гимназии № 30, и Никитиной Ольге Валерьевне, директору, учителю русского языка и литературы средней школы № 2 г. Питкяранта.

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Комментарии

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Саныч
2021-11-06 13:57:57
Каждому царьку хочется иметь свои медальки. Как же это пОшло...
карел
2021-11-06 13:27:17
Хоть какие то нормальные люди в награждённых у него оказались .
лишьбыпротив
2021-11-06 13:13:01
Либеральные меньшинства ихние западные хозяева медальками и премиями награждаю. Типа ночного фотографа
demari
2021-11-06 13:08:31
Главное не перепутать . Этим звания ..себе премию !
Вася
2021-11-06 12:22:53
Я так понимаю, вакцинирование приности свои плоды?
Гость
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