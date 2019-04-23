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Новости. Общество
11:42, 23 Апреля 2019
фото: ЗС РК

Парфенчиков наградил Шандаловича медалью

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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о награждении председателя Заксобрания Элиссана Шандаловича медалью.

Как следует из текста документа от 19 апреля, медалью "За заслуги перед Республикой Карелия" Элиссан Шандалович награжден за высокие достижения в профессиональной деятельности и заслуги перед республикой и ее жителями". 

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Комментарии

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Ded
2019-04-23 12:54:56
Ждем установки бюста на родине героя!
Американец
2019-04-23 12:41:58
постыдное зрелище... Представители элиты потеряли остатки чувства самосохранения....
Саныч
2019-04-23 12:18:28
Цацконосцы.
Изя
2019-04-23 12:14:10
Завтра очередь Шандаловича поздравлять Парфенчикова , и так далее ниже по должностям. Бабу Валю за пенс.реформу не забудь те наградить .Ждет наверное , скучает )))
User
2019-04-23 12:08:17
- Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.(c)
zanoza
2019-04-23 12:00:39
Как в Брежневские времена номенклатура награждает себя любимых :)
Гость
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