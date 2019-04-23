Парфенчиков наградил Шандаловича медалью

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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о награждении председателя Заксобрания Элиссана Шандаловича медалью.
Как следует из текста документа от 19 апреля, медалью "За заслуги перед Республикой Карелия" Элиссан Шандалович награжден за высокие достижения в профессиональной деятельности и заслуги перед республикой и ее жителями".
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