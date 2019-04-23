Парфенчиков наградил Шандаловича медалью

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о награждении председателя Заксобрания Элиссана Шандаловича медалью.

Как следует из текста документа от 19 апреля, медалью "За заслуги перед Республикой Карелия" Элиссан Шандалович награжден за высокие достижения в профессиональной деятельности и заслуги перед республикой и ее жителями".