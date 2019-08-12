Парфенчиков направил 35 млн рублей на ремонт зданий и дорог Медвежьегорска

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о подготовке Медвежьегорска к празднованию Дня Карелии и выделении дополнительных средств на реконструкцию важных объектов.

В 2019 году День республики будет проходить в Медвежьегорске. На странице Артура Парфенчикова в соцсети появился пост, в котором указаны основные итоги реконструкции объектов Медвежьегорска к предстоящему празднованию.

"Еще 35 миллионов направлены на реконструкцию знаковых для города зданий и ремонт дорог местного значения. В их числе: автодорога Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа км 106 – Больничный протяженностью 6,5 км, автодорога Шуйская – Гирвас, работы на участке за деревней Царевичи и на 28-километровом участке трассы Петрозаводск – Суоярви, на подъездах к Сегеже и водопаду Кивач", – указано на странице Артура Парфенчикова.

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