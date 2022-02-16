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Парфенчиков назвал главный показатель «температуры в экономике» Карелии

Новости. Экономика
14:49, 17 Февраля 2022
фото: © freepik; © Законодательное собрание Карелии

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Рост инвестиций в экономику Карелии во многом обеспечили субъекты малого и среднего бизнеса, что является важным показателем развития.

Об этом заявил сегодня на заседании парламента глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, объем инвестиций в 2021 году вырос на 30% по сравнению с 2020 годом.

«В структуре этих инвестиций очень серьезная роль принадлежит инвестициям частным. И, что важно, — инвестициям малого предпринимательства. Это очень позитивная, благоприятная „температура в экономике“. В общем-то это главный показатель поступательного развития экономики», — считает губернатор.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей
2022-02-17 16:32:12
Если бы не мешал, то инвестиций было бы больше.
mts
2022-02-17 16:00:25
Почитайте новости Мурманской области. Криминала очень мало, губернатор по всем районам регулярно в поездках. Много чего происходит. А у нас районы республики идут в сокращение.
Изя
2022-02-17 15:18:20
А шо так много его в Столице стало , редакция ???)))
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