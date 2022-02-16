Парфенчиков назвал главный показатель «температуры в экономике» Карелии

Рост инвестиций в экономику Карелии во многом обеспечили субъекты малого и среднего бизнеса, что является важным показателем развития.

Об этом заявил сегодня на заседании парламента глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, объем инвестиций в 2021 году вырос на 30% по сравнению с 2020 годом.

«В структуре этих инвестиций очень серьезная роль принадлежит инвестициям частным. И, что важно, — инвестициям малого предпринимательства. Это очень позитивная, благоприятная „температура в экономике“. В общем-то это главный показатель поступательного развития экономики», — считает губернатор.