Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мужчина зашел в свою квартиру и бесследно исчез 2
16.02.2021 19:10
Финансист назвал сумму на вкладе, которая позволит жить на проценты 1
16.02.2021 21:30
"Допустили брак": Что грозит Преображенской церкви на острове Кижи в Карелии 6
16.02.2021 15:53
Погибшая в ДТП в Карелии семья ехала с детьми на горнолыжную базу 3
16.02.2021 13:48
Как на острове Валаам вспыхнуло пламя (ВИДЕО) 6
16.02.2021 15:00
Надпись "С Новым годом" со снежинками обошлось жителю Карелии в 61 тысячу рублей 9
16.02.2021 16:45

Парфенчиков назвал условия и сроки отмены масочного режима и других ограничений

Новости. Общество
12:57, 17 Февраля 2021
фото: администрация Петрозаводска
Загрузка...

Полная отмена всех ограничений для организаций и граждан, включая масочный режим, в Карелии станет возможна в мае месяце, если сложатся определенные условия.

Об этом сообщил сегодня на совещании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

"Я думаю, что мы с вами еще потерпим, будем соблюдать и масочный режим, и какие-то личные ограничения…Дальше будем смотреть и по мере увеличения темпов вакцинации, по мере снижения количества инфицированных…Не допуская, естественно, повторных вспышек инфекции, постепенно вакцинируя все большую часть населения, мы сможем подойти максимально к отмене, в том числе, индивидуальных каких-то ограничений к маю. Возможно и раньше...", - сказал глава Карелии.

Что еще он говорил об отмене ограничений, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
13.02.2021, 15:52
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии
13.02.2021, 15:02
Родионов объяснил, что будет выпускать промышленный парк стоимостью 1,2 млрд в Петрозаводске

Аналитика

16.02.2021 15:10
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 3
16.02.2021 15:00
Реставратор Николай Попов: "Мне стыдно сейчас перед Преображенкой!" 1
16.02.2021 14:30
Государство как инвестор 4
15.02.2021 16:30
"Увеличение доли на европейском рынке – вполне реально"
15.02.2021 14:51
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»