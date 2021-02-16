Парфенчиков назвал условия и сроки отмены масочного режима и других ограничений

Полная отмена всех ограничений для организаций и граждан, включая масочный режим, в Карелии станет возможна в мае месяце, если сложатся определенные условия.

Об этом сообщил сегодня на совещании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

"Я думаю, что мы с вами еще потерпим, будем соблюдать и масочный режим, и какие-то личные ограничения…Дальше будем смотреть и по мере увеличения темпов вакцинации, по мере снижения количества инфицированных…Не допуская, естественно, повторных вспышек инфекции, постепенно вакцинируя все большую часть населения, мы сможем подойти максимально к отмене, в том числе, индивидуальных каких-то ограничений к маю. Возможно и раньше...", - сказал глава Карелии. Что еще он говорил об отмене ограничений, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".