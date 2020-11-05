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Парфенчиков не планирует закрывать детские сады в Карелии из-за коронаируса

Новости. Общество
21:10, 06 Ноября 2020
фото: Скриншот Прямая линия главы в "Вконтакте"
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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в дошкольных учреждениях республики не вызывает опасения, заявил глава Карелии.

В ходе прямой линии, посвященной ситуации с ростом заболеваемости COVID-19 в Карелии, глава республики вместе с главным санитарным врачом региона обсудили вопрос необходимости закрытия детских садов.

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Карелии Людмилы Котович, в дошкольных учреждениях заболеваемость небольшая.

"Карантинные мероприятия в садах проводятся. Если удается организовать группу, где заболел один или два ребенка, с отдельным входом, с закрепленным персоналом, то группа функционирует. Мы обследуем детей прямо в детском саду. Карантин заканчивается, все проходит благополучно", - отметила главный санитарный врач.

По данным руководителя карельского Управления Роспотребнадзора, если показатель заболеваемости населения республики сейчас составляет 12, то по детским садам он 6.

"Заболеваемость в дошкольных учреждениях в два раза меньше", - констатировала Людмила Котович.

"По детским садам беспокойства у нас не возникает, поэтому по дошкольным учреждениям мы решения по введению ограничительных мер не принимаем. Это как по туризму. Туризм нам серьезных проблем не дал, хотя, казалось бы, люди приезжают, разъезжают по всей республике, но мы не видим колоссальных вспышек коронавируса. Прошло полгода, но сказать, что туристические базы создают нам какие-то проблемы, не можем. И сегодня, если мы видим, что детские сады такую статистику дают, зачем мы будем создавать проблемы семьям", - заявил глава Карелии.

Ранее глава Карелии объяснил, почему ограничения не коснулись учеников начальной школы.

 

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Комментарии

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drug
2020-11-06 21:58:59
Текст статьи: - "Карантинные мероприятия в садах проводятся. Если удается организовать группу, где заболел один или два ребенка, с отдельным входом, с закрепленным персоналом, то группа функционирует. Мы обследуем детей прямо в детском саду.
Насмешили.
У меня внук ходит в детский сад. В группе ковид.
Зачем обманываете - все что описано выше - НЕ ДЕЛАЕТСЯ !!!
Гость
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