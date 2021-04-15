Парфенчиков не согласен с выражением "все пропало" по поводу безработицы

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал противоречивым положение дел на рынке труда республики - плохая статистика не отражает ситуацию с безработицей.

Об этом он заявил сегодня, выступая в парламенте республики с докладом об итогах работы правительства в 2020 году.

"Главная проблема работодателя – от небольшого отеля до "Петрозаводскмаша" - это проблема с кадрами, в том числе, выскооплачиваемыми… Таким выражением, что "все пропало" я бы не стал характеризовать проблему занятости», - сказал губернатор.

Как это связано с высоким уровнем безработицы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".