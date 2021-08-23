Парфенчиков: «Не все молодые семьи решаются заводить детей в условиях опасности пандемии»

Пандемия коронавируса привела не только к росту показателя смертности среди населения Карелии, но и повлияла на рождаемость.

Об этом сообщил на заседании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

«Демография испытывает на себе очень серьезное влияние пандемии. И на смертность и даже на рождаемость. Не все молодые семьи решаются заводить детей в условиях опасности пандемии», — сказал губернатор.

По данным Карелиястата за январь–июнь 2021 года естественная убыль населения составила 3304 человека и увеличилась в 1,6 раза по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. С начала года число умерших превысило число родившихся в 2,3 раза.