Парфенчиков недоволен тем, как районы Карелии осваивают деньги

Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил недовольство тем, как районы республики осваивают выделенные им денежные средства.

На заседании правительства руководитель республики заявил, что регион испытывает проблемы с освоением имеющихся в распоряжении денежных средств.

"Я считаю, что в ноябре месяце осваивать средства не надо. Это издевательство. Вы хотите, чтоб опять нам жители Беломорска показывали, как кладется асфальт вместе с мокрым снегом?" - заявил губернатор.

"Я предлагаю все-таки сейчас уже трезво оценить вопросы освоения средств. Потому что мы очень много говорим о проблемах с финансами там и так далее. Но у нас одна из проблем – это то, что мы даже те финансы, которые у нас есть, не можем освоить нормально, качественно", - сказал Парфенчиков.

Глава Карелии предложил забирать деньги у тех районов, которые не успевают их осваивать в условленный период.

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