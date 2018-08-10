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Новости. Экономика
09:21, 10 Августа 2018

Парфенчиков недоволен тем, как районы Карелии осваивают деньги

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Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил недовольство тем, как районы республики осваивают выделенные им денежные средства.

На заседании правительства руководитель республики заявил, что регион испытывает проблемы с освоением имеющихся в распоряжении денежных средств.

"Я считаю, что в ноябре месяце осваивать средства не надо. Это издевательство. Вы хотите, чтоб опять нам жители Беломорска показывали, как кладется асфальт вместе с мокрым снегом?" - заявил губернатор.

"Я предлагаю все-таки сейчас уже трезво оценить вопросы освоения средств. Потому что мы очень много говорим о проблемах с финансами там и так далее. Но у нас одна из проблем – это то, что мы даже те финансы, которые у нас есть, не можем освоить нормально, качественно", - сказал Парфенчиков.

Глава Карелии предложил забирать деньги у тех районов, которые не успевают их осваивать в условленный период.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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Справедливорос
2018-08-10 10:04:33
Если республиканская власть не осваивает ничего , чем районы лучше .
однозначно
2018-08-10 09:48:35
И так сойдет.
Гость
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