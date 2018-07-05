14:04, 05 Июля 2018
Парфенчиков: Новый завод на базе обанкроченного ОТЗ может появиться "очень быстро"
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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, когда белорусский инвестор наладит производство на базе обанкроченного Онежского тракторного завода.
По словам руководителя республики, строительство машиностроительного завода на площадке ОТЗ должно произойти в кратчайшие сроки. Работу должен выполнять белорусский инвестор - ОАО "Амкодор".
"Сам завод инвестор предполагает построить очень быстро. В течение года-полутора он предполагает уже дать первую продукцию", - сказал Артур Парфенчиков во время пресс-подхода на экономическом форуме "Диалог бизнеса и власти".
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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