Парфенчиков: Новый завод на базе обанкроченного ОТЗ может появиться "очень быстро"

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, когда белорусский инвестор наладит производство на базе обанкроченного Онежского тракторного завода.

По словам руководителя республики, строительство машиностроительного завода на площадке ОТЗ должно произойти в кратчайшие сроки. Работу должен выполнять белорусский инвестор - ОАО "Амкодор".

"Сам завод инвестор предполагает построить очень быстро. В течение года-полутора он предполагает уже дать первую продукцию", - сказал Артур Парфенчиков во время пресс-подхода на экономическом форуме "Диалог бизнеса и власти".

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