Парфенчиков о влиянии погоды на лесные пожары: «Прогнозы неутешительны» 

Власти Карелии выделят дополнительно 50 млн рублей на борьбу с лесными пожарами.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Сейчас прорабатываем вопрос перераспределения бюджетных средств и направлении еще 50 млн рублей на тушение пожаров. Соответствующие решения будут рассмотрены депутатами ЗС РК на внеочередной сессии», — сообщил губернатор.



Также он дал поручение Минздраву организовать мониторинг состояния здоровья тех, кто принимал участие в тушении пожаров, и оказать им всю необходимую помощь.



«Период небольшого похолодания и кратковременных дождей закончился. Прогнозы метеорологов неутешительны — в Карелию снова придет жара. В любом случае, все основные силы и группировки, которые сейчас работают на ликвидации пожаров, будут сохранены до окончания режима ЧС в республике», — добавил руководитель региона.