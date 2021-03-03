Парфенчиков объявил, когда начнется бесплатная раздача "арктических гектаров" населению Карелии

Программа "Арктический гектар" по бесплатному предоставлению земельных участков стартует в Карелии летом 2021 года.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Этим летом в Карелии стартует федеральная программа "Арктический гектар": физические лица и индивидуальные предприниматели смогут получить до 1 гектара земли в бесплатное пользование на пять лет. Затем можно стать собственником участка или оформить его в аренду", - написал губернатор. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".