Парфенчиков объявил о первых результатах подготовительной работы по месторождению платины в Карелии

Формирование участка на месторождении платины на севере Карелии завершено, министерство экономического развития приступило к поиску инвестора.

Об этом сообщил сегодня глава республики Артур Парфенчиков на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Лоухского района.

Он напомнил, что индивидуальная программа социально-экономического развития Карелии предусматривает включение участка недр Луккулайсваарской металло-платиновой группы в программу лицензирования для последующего проведения аукциона.

«В октябре 2021 года процедура формирования данного участка недр завершена… Министерством экономического развития сейчас осуществляется работа по поиску потенциальных инвесторов», — сказал губернатор.