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Парфенчиков объявил о первых результатах подготовительной работы по месторождению платины в Карелии

Новости. Экономика
16:28, 18 Января 2022
фото: правительство РК

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Формирование участка на месторождении платины на севере Карелии завершено, министерство экономического развития приступило к поиску инвестора.

Об этом сообщил сегодня глава республики Артур Парфенчиков на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Лоухского района.

Он напомнил, что индивидуальная программа социально-экономического развития Карелии предусматривает включение участка недр Луккулайсваарской металло-платиновой группы в программу лицензирования для последующего проведения аукциона.

«В октябре 2021 года процедура формирования данного участка недр завершена… Министерством экономического развития сейчас осуществляется работа по поиску потенциальных инвесторов», — сказал губернатор.

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Комментарии

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Paco
2022-01-18 17:18:30
А помните Пудожскую Ривьеру, туристическую Мекку, мусоросжигательный завод и многое, многое другое?
:))))
Кто, если не мы? Когда, если не сейчас?
Клещ
2022-01-18 17:24:55
Paco, плюсую)
Беня
2022-01-18 17:17:12
инвеститоры щаз будут инвестировать свои инвестиции в "санкции из ада"
Клещ
2022-01-18 17:13:21
Золото-бриллианты-платина, сколько добра у нас оказывается! Нефть надо поискать и газ! И инвесторов на это тоже поискать. Есть чем Минэку позаниматься)
Teатральный критик
2022-01-18 17:08:30
Хде карельские учоные с пушкинской ? Пинжаки на стульях висят а сами с документами работают.
Андрей
2022-01-18 17:03:11
В Карелии и золото хотели разрабатывать еще совсем недавно, но что-то тишина. Кто- нибудь считал рентабельность добычи платины? Если бы это было так интересно, то инвесторы в очередь бы стояли. Их не нужно было бы искать. Очередная видимость бурной деятельности.
кир
2022-01-18 17:16:44
Андрей, алмазы тоже искали и тишина. Хотя орали, что их в десятки раз больше, чем в Якутии. :)
Паниковский Михаил Самюэльевич
2022-01-18 16:55:16
он вообще в курсе, что есть целы институт геологии?
кир
2022-01-18 16:39:36
Мало вам Карельской геологической экспедиции, что на А. Невского и Института геологии, который на Пушкинской? Тогда надо их закрыть. :)
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