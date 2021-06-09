Реклама на сайте
Прислать новость
Жители отдаленного района Петрозаводска останутся в четверг без света 4
09.06.2021 18:20
Воспитательница и древние артефакты 3
09.06.2021 15:10
Доходы бюджета Карелии в 2021 году будут больше запланированного 1
09.06.2021 15:00

Парфенчиков объявил об изменениях правил рыбоводства в Карелии в интересах населения

Новости. Общество
09:14, 10 Июня 2021
фото: «Республика»/Сергей Юдин

Власти Карелии готовы изменить правила предоставления участков для рыбоводства, чтобы сократить число жалоб от населения.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Иногда предприниматели недостаточно внимательно относятся к требованиям экологической безопасности. Это недопустимо. Выращивать рыбу в садках необходимо таким образом, чтобы не нанести непоправимый вред нашим озерам и всей экосистеме республики. Тут я абсолютно солидарен с нашими жителями», — подчеркнул глава республики.

По его словам, мнение населения будет приоритетным при принятии решений о выделении новых участков для рыбоводства.

«Перед выделением участка для организации рыбоводческого хозяйства позиция людей, проживающих поблизости от водоема, должна быть в приоритете. А не просто учитываться, как это прописано в федеральном законодательстве. После консультаций с федеральным правительством готовим республиканский приказ о порядке проведения общественных слушаний по проектам рыбоводных хозяйств», — пояснила Парфенчиков.

Кроме того, предоставление участков станет невозможным без научного обоснования — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-06-10 09:42:24
Щас начнутся визги либерашек :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.06.2021, 14:03
Скандальное кафе «Мангал» закрылось в Петрозаводске
04.06.2021, 12:05
В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера
04.06.2021, 15:48
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска
04.06.2021, 10:13
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале
09.06.2021, 18:20
Жители отдаленного района Петрозаводска останутся в четверг без света
09.06.2021, 07:50
"Трудное наследство": Любарский рассказал, как Петрозаводск влез в многомиллионные долги

Аналитика

09.06.2021 15:15
Капитал
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
Сегодня мы поговорим о двух актуальных проблемах, решение которых не стоит откладывать, а лучше обратиться к хирургу.
Воспитательница и древние артефакты 3
09.06.2021 15:10
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
08.06.2021 16:30
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само» 2
08.06.2021 11:37
Достояние республики 1
08.06.2021 09:16
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2021 12:00
Без политики
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
В летние погожие дни растёт физическая активность, а вместе с ней и риск травматизма.
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»