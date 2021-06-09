Парфенчиков объявил об изменениях правил рыбоводства в Карелии в интересах населения

Власти Карелии готовы изменить правила предоставления участков для рыбоводства, чтобы сократить число жалоб от населения.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Иногда предприниматели недостаточно внимательно относятся к требованиям экологической безопасности. Это недопустимо. Выращивать рыбу в садках необходимо таким образом, чтобы не нанести непоправимый вред нашим озерам и всей экосистеме республики. Тут я абсолютно солидарен с нашими жителями», — подчеркнул глава республики.



По его словам, мнение населения будет приоритетным при принятии решений о выделении новых участков для рыбоводства.



«Перед выделением участка для организации рыбоводческого хозяйства позиция людей, проживающих поблизости от водоема, должна быть в приоритете. А не просто учитываться, как это прописано в федеральном законодательстве. После консультаций с федеральным правительством готовим республиканский приказ о порядке проведения общественных слушаний по проектам рыбоводных хозяйств», — пояснила Парфенчиков.

Кроме того, предоставление участков станет невозможным без научного обоснования — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».