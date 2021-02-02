Парфенчиков обосновал развитие экономики в Заонежье учением Карла Маркса

Экономика Медвежьегорского района и всего Заонежья получит новое развитие благодаря туризму, потому что бизнесу станет выгодно инвестировать в развитие сопутствующей инфраструктуры.

Такое мнение на совещании правительства Карелии высказал глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, строительство автодороги, которая позволит добираться до острова Кижи на автотранспорте, увеличит поток туристов, что повысит привлекательность всего района для бизнеса.

"Все прекрасно понимают, что создан маршрут до Кижей. Туда уже приходят инвесторы для строительства автокемпингов, гостиниц. И понятно, что никого не надо упрашивать. Совершенно очевидно, что там появится где-то в районе Оятевщины, Великой губы автозаправка. Естественно, этой автозаправкой смогут пользоваться и жители Великой губы, Шуньги, Толвуи. Вот, собственно, экономика. Ничего другого. Для, как говорится, сторонников марксисткой теории – это Карл Маркс. По-другому никак", - сказал Парфенчиков.

Почему он затронул эту тему, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".