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Парфенчиков обосновал развитие экономики в Заонежье учением Карла Маркса

Новости. Общество
11:54, 03 Февраля 2021
фото: "Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия"
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Экономика Медвежьегорского района и всего Заонежья получит новое развитие благодаря туризму, потому что бизнесу станет выгодно инвестировать в развитие сопутствующей инфраструктуры.

Такое мнение на совещании правительства Карелии высказал глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, строительство автодороги, которая позволит добираться до острова Кижи на автотранспорте, увеличит поток туристов, что повысит привлекательность всего района для бизнеса.

"Все прекрасно понимают, что создан маршрут до Кижей. Туда уже приходят инвесторы для строительства автокемпингов, гостиниц. И понятно, что никого не надо упрашивать. Совершенно очевидно, что там появится где-то в районе Оятевщины, Великой губы автозаправка. Естественно, этой автозаправкой смогут пользоваться и жители Великой губы, Шуньги, Толвуи. Вот, собственно, экономика. Ничего другого.  Для, как говорится, сторонников марксисткой теории – это Карл Маркс. По-другому никак", - сказал Парфенчиков.

Почему он затронул эту тему, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
symok
2021-02-03 13:16:52
лучше бы молчал.... но так сам себя опозорил
Os
2021-02-03 13:03:41
Не легче ли новые суда на подводных крыльях купить? Из Петрозаводска до Кижей час добираться по воде, а до Великой Губы еще ехать сколько.
Беня
2021-02-03 12:45:36
Настоящему карельцу надо только одного,
Да и этого не много, да почти что ничего.
Если ты, чувак, карелец, ты найдешь себе оттяг,
Настоящему карельцу завсегда везде ништяк.

Ну, а если наш карелец вдруг немного загрустит,
Он достанет папиросу и покурит, посидит.
Посидит, подумает, что-нибудь придумает,
Ну, а если грустно станет, так он песню запоет.

Эх, трава-травушка, травушка-муравушка,
Эх, грибочки-ягодки, да цветочки-лютики,
Эх, березки-елочки, шишечки-иголочки,
Эх, да птички-уточки, прибаутки-шуточки.
Горожанин
2021-02-03 12:06:59
Это точно. «Сращивание финансового и промышленного капитала приводит к возникновению финансово-промышленных (туристических) групп» - К.Маркс
David
2021-02-03 12:05:19
"Экономика должна быть экономной!" Л.И.Брежнев.
однозначно
2021-02-03 12:29:58
David, пятилетке качества - рабочую гарантию. Кстати, хде все эти карельские учОные с Пушкинской в количестве уже 800 штук ? Доценты с кандидатами. Дедушки, бабушки, сынули, сваты, браты, снохи и прочие члены этого якобы научного семейства. Вот бы помогли.
David
2021-02-03 12:59:33
однозначно, ...никто из них в силах помочь совершить каминг аут! :)
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