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Новости. Экономика
09:56, 27 Июля 2018

Парфенчиков обратился к жителям Карелии, решившим открыть свое дело

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Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал малый и средний бизнес воспользоваться мерам государственной поддержки, предлагаемыми правительством.

Об этом руководитель региона написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в Минэкономразвития Карелии начался прием документов на предоставление субсидий предпринимателям.

"Многие мечтают открыть своё дело. Свободно распоряжаться своим временем, реализовывать свои творческие идеи, быть хозяином самому себе, - это приятная перспектива. Но большинство так и не начинают претворять свою мечту в жизнь. Статистика показывает, что 70% людей, желающих начать свой собственный бизнес, не продвигаются дальше разговоров. Многие знают, что господдержка существует, однако не знают, как ее получить.  Призываю тех, кто всерьез намерен открыть свое дело, ознакомиться с полной информацией на Инвестиционном портале Республики Карелия", - написал Парфенчиков.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2018-07-27 11:19:28
Охраняет "столица" Парфенчикова. Я вспомнил некоторые грехи деятеля. Про "Невский пассаж", про ликвидацию журнала и увод бюджетных средств... А столица не хочет вспоминать про это и другое. Одно слово фальшивый юрист. Так и сказано Путину и Чайке. А люди на Невском все поджариваются...
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