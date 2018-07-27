Парфенчиков обратился к жителям Карелии, решившим открыть свое дело

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал малый и средний бизнес воспользоваться мерам государственной поддержки, предлагаемыми правительством.

Об этом руководитель региона написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в Минэкономразвития Карелии начался прием документов на предоставление субсидий предпринимателям.

"Многие мечтают открыть своё дело. Свободно распоряжаться своим временем, реализовывать свои творческие идеи, быть хозяином самому себе, - это приятная перспектива. Но большинство так и не начинают претворять свою мечту в жизнь. Статистика показывает, что 70% людей, желающих начать свой собственный бизнес, не продвигаются дальше разговоров. Многие знают, что господдержка существует, однако не знают, как ее получить. Призываю тех, кто всерьез намерен открыть свое дело, ознакомиться с полной информацией на Инвестиционном портале Республики Карелия", - написал Парфенчиков.

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